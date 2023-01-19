NYT: власти США рассматривают варианты помощи Украине для нанесения ударов по Крыму

По данным источника, в администрации президента США Джо Байдена уверены, что властям Украины необходима серьезная поддержка для нанесения ударов по полуострову. Они уверены, что удары по Крыму помогут подтолкнуть Кремль к подписанию мирного соглашения на невыгодных для РФ условиях.

Несмотря на то, что американские власти по-прежнему считают Крым частью Украины, после начала специальной военной операции 24 февраля они отказываются предоставить Киеву оружие, с помощью которого можно нанести удары по полуострову. Это принципиальная позиция Белого дома. Однако теперь она начинает постепенно смягчаться.

После нескольких месяцев обсуждений с официальными лицами Украины администрация Байдена начала признавать, что Киеву может понадобиться дополнительная сила для нанесения ударов по тылам российской армии в Крыму. Американские власти не пугает риск возможной эскалации конфликта.

«На протяжении всей войны мы говорили, что Крым — это Украина, и Украина имеет право защищать себя и свою суверенную территорию в своих международно признанных границах», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон.

В администрации президента США уверены, что если Украина сможет продемонстрировать угрозу контроля России над Крымом, то это сможет серьезно укрепить позиции Киева на возможных мирных переговорах.

Сообщается, что Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые могут быть использованы для таких ударов. В администрации американского президента считают, что Украина не сможет захватить Крым военным путем. Также есть опасения, что президент России серьезно ответит на эти шаги. Официальные лица США не знают, как отреагирует Путин, если Украина атакует Крым с помощью поставленного американцами современного оружия, пишет газета The New York Times.

Читайте также: в небе над Севастополем 16 января сбили 7 украинских беспилотников. Российским военным полностью удалось отразить атаку украинских беспилотников и сохранить контроль над воздушной обстановкой.