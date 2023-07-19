Власти Крыма рассказали о подробностях пожара на полигоне и обновили схему объезда места ЧП

При пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма никто не пострадал.

Причины возгорания будут устанавливать следственные органы.

«Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки», — написал глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Кроме того, Аксенов опубликовал обновленную и уточненную схему проезда по трассе «Таврида».

При движении со стороны Симферополя по трассе в районе села Льговское нужно свернуть с трассы на старую дорогу. Выехать на «Тавриду» можно через поселок Первомайское или Феодосию. Маршрут в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия — Белогорск.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар произошел утром 19 июля на военном полигоне в Кировском районе республики. В связи с этим трассу «Таврида» перекрыли с 118 по 130 км.