Пожар на полигоне в Крыму: для пересекающих Крымский мост разработан новый маршрут

Пожар произошел утром 19 июля на военном полигоне в Кировском районе республики.

В связи с этим трассу «Таврида» перекрыли с 118 по 130 км. Все автомобили перенаправляют — в районе Первомайского, Старого Крыма нужно уйти с трассы на старую дорогу. На «Тавриду» можно вернуться только за Феодосией. Такой же путь в обратном направлении, сообщает Telrgram-канал «Главный мост».

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более 2 тыс. человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

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