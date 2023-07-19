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Пожар на полигоне в Крыму: для пересекающих Крымский мост разработан новый маршрут

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-pozhara-na-poligone-v-krymu-perekryli-trassu-tavrida
Пожар на полигоне в Крыму: для пересекающих Крымский мост разработан новый маршрут
Фото t.me/glav_most

Пожар произошел утром 19 июля на военном полигоне в Кировском районе республики.

В связи с этим трассу «Таврида» перекрыли с 118 по 130 км. Все автомобили перенаправляют — в районе Первомайского, Старого Крыма нужно уйти с трассы на старую дорогу. На «Тавриду» можно вернуться только за Феодосией. Такой же путь в обратном направлении, сообщает Telrgram-канал «Главный мост».

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более 2 тыс. человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Читайте также: возобновлять движение автобусов и грузовиков на Крымском мосту в ближайшее время не планируют.

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