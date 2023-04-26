Власти Крыма предложили сократить дорогу из Херсонской области в Краснодарский край

Дорогу из Херсонской области в Краснодарский край через территорию Крыма планируется модернизировать, чтобы сократить ее для транзитных грузов и транспорта.

«Для упрощения логистики планируется расширить и модернизировать трассу Керчь — Феодосия — Джанкой, что позволит освободить центр полуострова от грузового транспорта и сократить время доставки грузов», — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, дорога позволит сократить существующий маршрут из Херсонской области в Краснодарский край. Сейчас обсуждают объем средств для ремонта и модернизации трассы. Существующая дорога является однополосной в каждом направлении.

По словам Аксенова, сейчас практически весь транспорт едет в Симферополь, а затем — в Джанкой и Армянск. Поэтому незачем направлять поток машин через центр полуострова. Модернизация дороги через Феодосию сократит логистику и позволит разгрузить основные дороги Крыма, пишет РИА «Новости».

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