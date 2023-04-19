Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Около 40 дополнительных мест досмотра автомобилей оборудуют к майским праздникам на подъездах к Крымскому мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-40-dopolnitelnyh-mest-dosmotra-avtomobilej-oboruduyut-k-majskim-prazdnikam-na-podezdah-k-krymskomu-mostu
Около 40 дополнительных мест досмотра автомобилей оборудуют к майским праздникам на подъездах к Крымскому мосту
Фото hse.ru

Об данным «Автодора», в период майских праздников ожидается увеличение количества машин, направляющихся в Крым или выезжающих с полуострова на материк.

«В связи с этим на автомобильных подходах идет строительство новых пунктов досмотра. В местах пропуска появятся дополнительные посты охраны, а число сотрудников, проводящих досмотровые мероприятия, будет увеличено. В ближайшее время планируется оборудовать не менее 40 дополнительных мест досмотра на подъезде к мосту с крымской и кубанской стороны», — говорится в сообщении «Автодора».

В ведомстве уточнили, что, благодаря принятым мерам, пропускная способность пунктов досмотра повысится до 8,5 тыс. машин в сутки при средней интенсивности. В пиковый период — до 15-17 тыс. автомобилей.

Водителям рекомендуют не брать с собой на отдых лишний багаж и быть готовыми к прохождению зоны транспортной безопасности.

Кроме того, на трассах А-290 и А-291 «Таврида» разместят площадки отдыха для водителей. На них будут размещены также объекты придорожного сервиса, сообщает ТАСС.

Читайте также: на Крымском мосту с 1 мая ускорят досмотр проезжающих автомобилей.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
Синдром самозванца: что это и как бороться
Синдром самозванца: что это и как бороться
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»
  3. Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
  4. Бывшего замдиректора «Кубаньмелиоводхоза» оштрафовали за аварию на Федоровском гидроузле
  5. Шествия «Бессмертного полка» в 2023 году не будет: что предлагают организаторы
  6. Число пациентов с корью в Краснодарском крае выросло до 29
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях