Около 40 дополнительных мест досмотра автомобилей оборудуют к майским праздникам на подъездах к Крымскому мосту

Об данным «Автодора», в период майских праздников ожидается увеличение количества машин, направляющихся в Крым или выезжающих с полуострова на материк.

«В связи с этим на автомобильных подходах идет строительство новых пунктов досмотра. В местах пропуска появятся дополнительные посты охраны, а число сотрудников, проводящих досмотровые мероприятия, будет увеличено. В ближайшее время планируется оборудовать не менее 40 дополнительных мест досмотра на подъезде к мосту с крымской и кубанской стороны», — говорится в сообщении «Автодора».

В ведомстве уточнили, что, благодаря принятым мерам, пропускная способность пунктов досмотра повысится до 8,5 тыс. машин в сутки при средней интенсивности. В пиковый период — до 15-17 тыс. автомобилей.

Водителям рекомендуют не брать с собой на отдых лишний багаж и быть готовыми к прохождению зоны транспортной безопасности.

Кроме того, на трассах А-290 и А-291 «Таврида» разместят площадки отдыха для водителей. На них будут размещены также объекты придорожного сервиса, сообщает ТАСС.

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