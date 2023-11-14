Власти Крыма отказались от массовых мероприятий на Новый год и Рождество

Об этом 14 ноября сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в нынешних политических условиях главным приоритетом остается безопасность людей.

«В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется», — написал Аксенов в Telegram.

Он отметил, что власти сделают все необходимое, чтобы создать жителям и гостям Крыма праздничное настроение. Новогодние праздники для детей пройдут в ограниченном формате. В населенных пунктах украсят улицы и установят новогодние елки.

Аксенов напомнил, что в ряде районов Крыма продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности.

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