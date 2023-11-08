Новогодний поезд Деда Мороза снова не приедет в Краснодарский край

Главный Дед Мороз России отправится в праздничное путешествие на тематическом поезде 11 ноября из своей резиденции в Великом Устюге.

Новогоднее путешествие Деда Мороза продлится 64 дня и завершится 13 января в Великом Устюге. За это время он проедет свыше 32 тыс. км и посетит 80 российских городов, преимущественно в северной части России.

На юге страны поезд Деда Мороза посетит только два города: Волгоград — 23 декабря и Астрахань — 24 декабря. Города Краснодарского края и Ростовской области в новогодний маршрут снова не включили.

Во время остановок тематического поезда на вокзалах для посетителей будут проводить программы с участием артистов и аниматоров, сообщает пресс-служба РЖД.

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