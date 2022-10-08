Власти Крыма опровергли информацию об ограничении продажи продовольствия и топлива

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ранее в соцсетях появилась информация, что в регионе из-за закрытия движения через Крымский мост вводят ограничения на продажу продовольственных товаров и топлива.

«Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения», — написал в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков.

Он подчеркнул, что Крым в достаточной степени обеспечен запасами продовольствия и горючего. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны. Заполнены стратегические нефтехранилища.

Кроме того, в Крыму налажен сухопутный коридор с материковой частью РФ через новые регионы. Крючков призвал жителей региона доверять только официальной информации.

«Продовольственный рынок насыщен в полном объеме. Все торговые сети работают в штатном режиме. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет. Ограничений товаров нет и вводится», — говорится в сообщении Минпрома Крыма.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем начнет работать с 8 октября.