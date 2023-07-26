Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации чиновников с полусторова в Краснодарский край
Общество
26.07.2023 13:42
В соцсетях появился якобы официальный документ от имени главы Крыма Сергея Аксенова.
В поддельном документе глава обращается к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой организовать в крае места работы и проживания для сотрудников администрации главы республики и Совета министров Крыма из-за постоянных обстрелов на полуострове.
Власти республики эту информацию опровергли.
«Мельчает ЦИПсО», — написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
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