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Власти Кропоткина призвали жителей следить за городским имуществом

Происшествия
12.10.2022 11:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-kropotkina-prizvali-zhitelej-sledit-za-gorodskim-imushhestvom
Власти Кропоткина призвали жителей следить за городским имуществом
Фото пресс-службы администрации Кропоткина

Ночью вандалы разгромили биотуалет, который по просьбам родителей установили возле детской площадки на улице Красной.

При этом сама площадка еще не сдана в эксплуатацию, благоустройство продолжается. Как сообщили в местной администрации, биотуалет простоял ровно семь дней. И спустя неделю неизвестные проломили крышу и раскурочили дверь. Предполагается, что это сделали те, кто собирается на площадке по ночам.

«Уважаемые жители города, не будьте пассивными в таких ситуациях. Если вы стали очевидцем подобного происшествия, проявите участие и позвоните в полицию. Все работы по благоустройству проводятся для того, чтобы вам в городе жилось комфортно. И очень хотелось бы, чтобы срок этого комфорта не ограничивался семью днями», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Кропоткина в Telegram.

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