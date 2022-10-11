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Избивают и забрасывают камнями: в Новороссийске подростки нападают на пьяных мужчин

Происшествия
11.10.2022 09:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/izbivayut-i-zabrasyvayut-kamnyami-v-novorossijske-podrostki-napadayut-na-pyanyh-muzhchin
Видео t.me/chpnvrsk

Кадры нападения появились в соцсетях. Группа подростков избивает людей, бросается в них камнями и заливает им в глаза спреи из перцовых баллончиков. Полиция начала проверку.

Жертвами чаще всего становятся нетрезвые мужчины или лица без определенного места жительства. Также школьники снимают свои нападения на видео и выкладывают в закрытые группы.

«Отделением полиции Южного района Новороссийска инициирована проверка по факту видеозаписи, размещенной в интернете», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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