Избивают и забрасывают камнями: в Новороссийске подростки нападают на пьяных мужчин
Происшествия
11.10.2022 09:47
Кадры нападения появились в соцсетях. Группа подростков избивает людей, бросается в них камнями и заливает им в глаза спреи из перцовых баллончиков. Полиция начала проверку.
Жертвами чаще всего становятся нетрезвые мужчины или лица без определенного места жительства. Также школьники снимают свои нападения на видео и выкладывают в закрытые группы.
«Отделением полиции Южного района Новороссийска инициирована проверка по факту видеозаписи, размещенной в интернете», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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