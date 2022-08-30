Власти Краснодарского края опровергли информацию о подготовке Керченской переправы для эвакуации

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В анонимных Telegram-каналах 30 августа распространились сведения о том, что губернатор Краснодарского края распорядился создать межведомственную группу по работе Керченской паромной переправы якобы для подготовки к проведению эвакуационных мероприятий.

Информация оказалась ложной.

«Никакой межведомственной группы с подобными задачами не создавалось. Такого документа не существует и не прорабатывалось. Информация является фейковой и лживой. Ее распространение — попытка дестабилизации обстановки», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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