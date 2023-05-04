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Власти Краснодарского края опровергли фейк о проведении акций с запуском воздушных шаров в День Победы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-krasnodarskogo-kraya-oprovergli-fejk-o-provedenii-aktsij-s-zapuskom-vozdushnyh-sharov-v-den-pobedy
Власти Краснодарского края опровергли фейк о проведении акций с запуском воздушных шаров в День Победы
Фото Оперативного штаба Краснодарского края

В последние дни в мессенджерах и соцсетях начали распространять недостоверную информацию о якобы проведении акций «Шары Победы» и «Небесный полк» в честь праздника Дня Победы.

Неизвестные призывают жителей региона 8 и 9 мая запускать в небо воздушные шары с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

«Подобные акции не проводят – это фейк. Для сохранения окружающей среды просим не принимать участие в подобных мероприятиях», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

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