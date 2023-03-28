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В МВД опровергли фейк о резком ухудшении криминогенной обстановки в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mvd-oprovergli-fejk-o-rezkom-uhudshenii-kriminogennoj-obstanovki-v-krasnodarskom-krae
В МВД опровергли фейк о резком ухудшении криминогенной обстановки в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Фейковый приказ полиции Краснодарского края, в котором говорится о якобы ухудшении криминогенной обстановки в регионе, начали распространять в мессенджерах.

«Данная информация не соответствует действительности. Призываем граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Журналистов и блогеров призвали не распространять фейки, а обращаться за официальными комментариями в пресс-службу ведомства.

Читайте также: Краснодарский край стал вторым регионом РФ по числу совершенных преступлений. За 2022 год в Краснодарском крае совершили 77 тыс. преступлений. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Генпрокуратуры РФ.

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