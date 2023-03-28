В МВД опровергли фейк о резком ухудшении криминогенной обстановки в Краснодарском крае

Фейковый приказ полиции Краснодарского края, в котором говорится о якобы ухудшении криминогенной обстановки в регионе, начали распространять в мессенджерах.

«Данная информация не соответствует действительности. Призываем граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Журналистов и блогеров призвали не распространять фейки, а обращаться за официальными комментариями в пресс-службу ведомства.

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