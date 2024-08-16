Власти Краснодара закажут проект трамвайной ветки на Гидрострой

Вице-мэр краевой столицы Владимир Архипов 16 августа рассказал о строительстве трамвайной ветки в микрорайон Гидростроителей.

Заместитель градоначальника в прямом эфире поделился подробностями о текущем ремонте, планируемых сроках заключения контракта и о сроках проектирования.

«Сейчас мы пришли к тому, что за счет собственных муниципальных средств готовим проектирование данного объекта на торги. Мы уже собрали все технические условия. По этой трассе — от улиц Трамвайной и Мачуги до Невкипелого и Снесарева — более 25 технических условий от разных ресурсников. То есть попадает больше 25 коммуникаций — практически все, которые есть, а некоторые по несколько раз просто разные собственники», — сообщил Архипов.

По его словам, сейчас идет работа над техническим заданием. Уже в сентябре в планах выставить проектирование на торги.

«До конца года заключим контракт. Срок проектирования — порядка полутора лет. Соответственно, в первом полугодии 2026 года у нас должно быть проектное решение, получившее положительное заключение госэкспертизы», — отметил вице-мэр.

Владимир Архипов подчеркнул, что предстоит очень сложная работа, поскольку под нее попадает достаточно много сложных инженерных сооружений, в том числе несколько высоковольтных кабельных линий, газовая подстанция и несколько водозаборных сооружений.

«Будем надеяться, что и проектная организация, и мы найдем те технические решения, чтобы трамвай там прошел. Он очень нужен для Гидростроя», — приводит слова Архипова пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект трамвайной линии в ГМР Краснодара появится в 2024 году.