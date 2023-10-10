Власти Краснодара уточнили, когда в городе начнется отопительный сезон

В последние дни в краевом центре заметно похолодало. В ночные часы температура воздуха опускается до +5…7 ºС.

Из-за похолодания многие жители Краснодара стали обращаться с вопросам, когда включат отопление. Ситуацию прокомментировали в Муниципальном центре управления.

«Старт отопительного сезона объявят, когда в районе пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха продержится на отметке +8 ºС», — говорится в сообщении МЦУ.

При этом для социальных объектов действует исключение. Отопление в больницы, поликлиники, детские сады и школы подают по заявкам.

В МЦУ добавили, что по прогнозу синоптиков, к следующей неделе в Краснодаре снова потеплеет до +20-25 ºС.

Читайте также: заморозки до -4°С ожидаются в Краснодарском крае в ближайшие дни. Уточняется, что заморозки возможны в Краснодаре и еще в 33 муниципалитетах.