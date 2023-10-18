Власти Краснодара уточнили, когда горячая вода вернется в дома жителей ЮМР и СМР

Подачу горячей воды в западной части города приостановили на неопределенный срок с 15 октября. Специалисты нашли слабые места на теплосети в Юбилейном микрорайоне и решили их оперативно отремонтировать, чтобы избежать риск отключений.

Днем 18 октября в Муниципальном центре управления Краснодара со ссылкой на городской департамент хозяйства и ТЭК сообщили, что 17 октября на теплосети завершили ремонтные работы. Сейчас специалисты заполняют систему водой. В некоторые многоквартирные дома уже начала поступать горячая вода.

«Постепенно в квартиры всех жителей микрорайонов Юбилейный, Славянский, Учхоз Кубань и Вавилова вернется горячая вода», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее восстановить подачу горячей воды в западных районах Краснодара планировали к 17 октября.