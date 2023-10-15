Горячую воду отключили в многоэтажках Юбилейного микрорайона Краснодара

Жители Юбилейного микрорайона краевой столицы 15 октября пожаловались на отключение горячей воды.

По данным МЦУ Краснодар, горячую воду отключили временно в связи с ремонтом на теплосети.

«В результате внутритрубной диагностики были выявлены слабые места в теплосетях. Из устраняют, чтобы не подвергать абонентов риску остаться без горячей воды и без отопления. Для проведения работ выбрали самый теплый день — сегодня», — говорится в сообщении МЦУ Краснодар в Telegram.

Специалисты Краснодартеплоэнерго уже приступили к работе по замене ветхих участков теплосетей. Горячее водоснабжение в многоэтажках Юбилейного микрорайона восстановят 17 октября.

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