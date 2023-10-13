Из-за повредивших водовод строителей без воды остались жители 14 улиц Сочи

Повреждение произошло на крупном водоводе на улице Московской во время строительных работ вблизи ТЦ «Александрия», которые проводил сторонний подрядчик.

Восстановительные работы стартовали вечером 12 октября, однако они осложнились тем, что рядом пролегают газопровод и несколько высоковольтных линий.

Во время ремонта на водоводе перебои с водой могут наблюдаться в некоторых домах на улицах Конституции, Юных Ленинцев, Северной, Московской, Воровского, Островского, Горького, Северной, Роз, Параллельной, Невской, Титова, Трунова и Волгоградской

В ликвидации ЧП задействованы около 10 человек и три единицы спецтехники. Завершить ремонт планируют до обеда текущих суток. Восстановит подачу воды населению — к 18:00, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

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