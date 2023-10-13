Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Из-за повредивших водовод строителей без воды остались жители 14 улиц Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-povredivshih-vodovod-stroitelej-bez-vody-ostalis-zhiteli-14-ulits-sochi
Из-за повредивших водовод строителей без воды остались жители 14 улиц Сочи
Фото t.me/wcups

Повреждение произошло на крупном водоводе на улице Московской во время строительных работ вблизи ТЦ «Александрия», которые проводил сторонний подрядчик.

Восстановительные работы стартовали вечером 12 октября, однако они осложнились тем, что рядом пролегают газопровод и несколько высоковольтных линий.

Во время ремонта на водоводе перебои с водой могут наблюдаться в некоторых домах на улицах Конституции, Юных Ленинцев, Северной, Московской, Воровского, Островского, Горького, Северной, Роз, Параллельной, Невской, Титова, Трунова и Волгоградской

В ликвидации ЧП задействованы около 10 человек и три единицы спецтехники. Завершить ремонт планируют до обеда текущих суток. Восстановит подачу воды населению — к 18:00, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

Читайте также: в Новороссийске с утра 12 октября без воды останутся около 200 тыс. жителей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях