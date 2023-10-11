В Новороссийске с утра 12 октября без воды останутся около 200 тыс. жителей

На сетях «Троицкого группового водопровода» 12 октября начнутся работы. В связи с этим более 200 тыс. жителей Новороссийска с утра 12 октября останутся без воды более чем на сутки.

В администрации города-героя прошло заседание оперштаба, которое провел мэр Новороссийска Андрей Кравченко. С сотрудниками коммунальных служб обсудили алгоритм действий, чтобы снизить неудобства жителей.

«Воду по заявкам будут доставлять 20 водовозок, еще несколько будут закреплены за соцобъектами. Людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам помощь в доставке воды окажут волонтеры внутригородских районов», — написал Кравченко в своем Telegram.

Глава города добавил, что на время отключения водоснабжения будут усилены диспетчерские службы «Водоканала», «Безопасного города» и МЦУ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крымском районе, Геленджике и Новороссийске 12 и 13 октября ожидаются перебои с водоснабжением у абонентов водопроводной сети РЭУ «ТГВ». В Геленджике 12 октября полностью прекратят подачу воды в 8:00. В Крымском районе 12 октября воду отключат в 9:00. Ее не будет почти во всем Крымске, Южном, Нижнебаканском, Молдаванском сельских поселениях и в станице Троицкой. В Новороссийске 12 октября воду будут давать по часам: с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00.