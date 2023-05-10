Власти Краснодара рассказали, когда завершится строительство дороги на улице Тополиной

Проезжую часть на улице Тополиной в Музыкальном микрорайоне начали приводить в порядок осенью прошлого года.

Дорогу на Тополиной планировали построить к 30 апреля, однако завершить работы к этому сроку не удалось. Местные жители обратили на это внимание в соцсетях. Ситуацию с ремонтом на Тополиной прокомментировали власти Краснодара.

«Сроки ремонта улицы Тополиной затянулись. Тому есть причины: во-первых, погодные условия. А во-вторых — в ходе строительства были обнаружены неучтенные инженерные коммуникации», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Отмечается, что завершить строительство дороги на Тополиной планируют к концу июня этого года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на улице Тополиной от улицы Автомобильной до улицы Жигулевской построят дорогу на две полосы по 3,5 м, пешеходные и велосипедные дорожки, а также создадут парковочные места. Помимо этого, в планах строительство ливневой канализации и опор освещения, переустройство линии электропередачи, сетей связи и силовых кабелей.