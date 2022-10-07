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В Краснодаре с 29 октября на полтора месяца ограничат движение по улице Тополиной

Общество
07.10.2022 20:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-29-oktyabrya-na-poltora-mesyatsa-ogranichat-dvizhenie-po-ulitse-topolinoj
В Краснодаре с 29 октября на полтора месяца ограничат движение по улице Тополиной
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С 29 октября до 15 декабря нельзя будет проехать по улице Тополиной на участке от Автомобильной до дома № 19/1.

Ограничения введут в связи с капитальным ремонтом. На участке от улицы Автомобильной до улицы Жигулевской построят дорогу на две полосы по 3,5 м, пешеходные и велосипедные дорожки площадью более 7,9 кв. м. Также планируют оборудовать парковочные места.

Помимо этого, в планах строительство ливневой канализации и опор освещения, переустройство линии электропередачи, сетей связи и силовых кабелей. Протяженность участка превышает 1,5 км. В целом работы на Тополиной продлятся до 30 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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