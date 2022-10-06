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В Новороссийске 8 октября ограничат движение на 8 улицах из-за крестного хода

Общество
06.10.2022 13:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-8-oktyabrya-ogranichat-dvizhenie-na-8-ulitsah-iz-za-krestnogo-hoda
В Новороссийске 8 октября ограничат движение на 8 улицах из-за крестного хода
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Утром 8 октября в городе-герое пройдет крестный ход в поддержку российских военных. Его участники пройдут от улицы Видова до Малой земли.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 в Новороссийске ограничат движение транспорта на улицах:

  • 9 Января — от Гладкова до Свободы;
  • Мира — от Свободы до Новороссийской Республики;
  • Суворовской — от Снайпера Рубахо до Куникова;
  • проспекте Ленина — от Куникова до Пионерской;
  • Гладкова — от Видова до 9 Января;
  • Свободы — от 9 Января до Мира;
  • Набережной им. Адмирала Серебрякова — от Исаева до Суворовской;
  • Куникова — от Суворовской до проспекта Ленина.

Жителей и гостей города-героя попросили планировать маршруты в этот день с учетом планируемых ограничений, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», протяженность крестного хода в Новороссийске составит около 8 км. По улицам города-героя пронесут икону Преподобного Сергия Радонежского.

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