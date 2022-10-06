В Новороссийске 8 октября ограничат движение на 8 улицах из-за крестного хода
Общество
06.10.2022 13:09
Утром 8 октября в городе-герое пройдет крестный ход в поддержку российских военных. Его участники пройдут от улицы Видова до Малой земли.
В связи с этим с 10:00 до 13:00 в Новороссийске ограничат движение транспорта на улицах:
- 9 Января — от Гладкова до Свободы;
- Мира — от Свободы до Новороссийской Республики;
- Суворовской — от Снайпера Рубахо до Куникова;
- проспекте Ленина — от Куникова до Пионерской;
- Гладкова — от Видова до 9 Января;
- Свободы — от 9 Января до Мира;
- Набережной им. Адмирала Серебрякова — от Исаева до Суворовской;
- Куникова — от Суворовской до проспекта Ленина.
Жителей и гостей города-героя попросили планировать маршруты в этот день с учетом планируемых ограничений, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», протяженность крестного хода в Новороссийске составит около 8 км. По улицам города-героя пронесут икону Преподобного Сергия Радонежского.
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