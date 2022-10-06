В Новороссийске 8 октября ограничат движение на 8 улицах из-за крестного хода

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Утром 8 октября в городе-герое пройдет крестный ход в поддержку российских военных. Его участники пройдут от улицы Видова до Малой земли.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 в Новороссийске ограничат движение транспорта на улицах:

9 Января — от Гладкова до Свободы;

— от Гладкова до Свободы; Мира — от Свободы до Новороссийской Республики;

— от Свободы до Новороссийской Республики; Суворовской — от Снайпера Рубахо до Куникова;

— от Снайпера Рубахо до Куникова; проспекте Ленина — от Куникова до Пионерской;

— от Куникова до Пионерской; Гладкова — от Видова до 9 Января;

— от Видова до 9 Января; Свободы — от 9 Января до Мира;

— от 9 Января до Мира; Набережной им. Адмирала Серебрякова — от Исаева до Суворовской;

— от Исаева до Суворовской; Куникова — от Суворовской до проспекта Ленина.

Жителей и гостей города-героя попросили планировать маршруты в этот день с учетом планируемых ограничений, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», протяженность крестного хода в Новороссийске составит около 8 км. По улицам города-героя пронесут икону Преподобного Сергия Радонежского.