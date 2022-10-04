В Новороссийске 8 октября пройдет крестный ход в поддержку российских военных
Общество
04.10.2022 07:28
Крестный ход в городе-герое начнется от Свято-Успенского кафедрального собора на улице Видова после завершения божественной литургии, которая начнется в 8:45.
Участники крестного хода в поддержку российских военных пройдут до строящегося храма Воинской славы на Малой земле. Там совершат молебен о Российском воинстве.
Протяженность маршрута составит около 8 км. Во время крестного хода по улицам города-героя пронесут икону Преподобного Сергия Радонежского, сообщает «Новороссийский рабочий».
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