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В Новороссийске 8 октября пройдет крестный ход в поддержку российских военных

Общество
04.10.2022 07:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-8-oktyabrya-projdet-krestnyj-hod-v-podderzhku-rossijskih-voennyh
В Новороссийске 8 октября пройдет крестный ход в поддержку российских военных
Фото газеты "Новороссийский рабочий"

Крестный ход в городе-герое начнется от Свято-Успенского кафедрального собора на улице Видова после завершения божественной литургии, которая начнется в 8:45.

Участники крестного хода в поддержку российских военных пройдут до строящегося храма Воинской славы на Малой земле. Там совершат молебен о Российском воинстве.

Протяженность маршрута составит около 8 км. Во время крестного хода по улицам города-героя пронесут икону Преподобного Сергия Радонежского, сообщает «Новороссийский рабочий».

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