На горе под Анапой построят 50-метровый храм Воздвижения Креста Господня

Фото пресс-службы администрации Анапы

Уникальный храмовый культурно-просветительский комплекс планируют возвести на горе возле села Супсех.

На месте будущего строительства 27 сентября прошла церемония освящения. Памятный знак освятил епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. В церемонии приняли участие мэр Анапы Василий Швец, председатель Совета Леонид Красноруцкий, представители казачества, местные жители.

Глава Анапы рассказал, что рядом с 18-метровым Поклонным крестом планируют построить храм Воздвижения Креста Господня, амфитеатр для православных мероприятий и обустроят смотровую площадку с видом на Анапу.

«Храм будет высоким, порядка 50 метров. Его уникальной особенностью станут витражи с четырех сторон в форме крестов с яркой подсветкой. В темное время кресты, как огни маяка, будут видны издалека», — цитирует мэра пресс-служба администрации Анапы.

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