Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе завершили строительство парка в Супсехе

Общество
13.09.2022 09:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zavershili-stroitelstvo-parka-v-supsehe
Видео канала «Кубань 24»

Новый парк построили к 85-летию Краснодарского края. Проект реализовали на средства курортного сбора. Торжественное открытие провели с песнями.

Амфитеатр со сценой и зрительными рядами, скейт-парк, многофункциональная спортплощадка, воркаут комплекс, игровая зона для детей — теперь на месте бывшего пустыря начнут часто собираться местные жители. Информационные стенды, установленные в сквере, расскажут им много интересного о достопримечательностях края.

Читайте также: в Крымске по нацпроекту строят парк на улице Ленина.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
  2. Прокуратура: в ДТП с двумя автобусами в Краснодаре пострадали семь человек
  3. В Краснодарском крае на три дня объявлено штормовое предупреждение
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Гособвинение запросило для бывшего вице-мэра Сочи 15 лет колонии
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях