В Анапе завершили строительство парка в Супсехе
Общество
13.09.2022 09:52
Новый парк построили к 85-летию Краснодарского края. Проект реализовали на средства курортного сбора. Торжественное открытие провели с песнями.
Амфитеатр со сценой и зрительными рядами, скейт-парк, многофункциональная спортплощадка, воркаут комплекс, игровая зона для детей — теперь на месте бывшего пустыря начнут часто собираться местные жители. Информационные стенды, установленные в сквере, расскажут им много интересного о достопримечательностях края.
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