В Крымске по нацпроекту строят парк на улице Ленина

Видео канала «Кубань 24»

Здесь высадят деревья и кустарники, появятся фонтаны, детские и прогулочные зоны.

Кроме того, на улице Луначарского обустроят бульвар в честь почетного гражданина района, ветерана Великой Отечественной войны Олега Бредихина. Все работы завершат в этом году. Их ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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