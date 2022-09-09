В Крымске по нацпроекту строят парк на улице Ленина
Общество
09.09.2022 10:05
Здесь высадят деревья и кустарники, появятся фонтаны, детские и прогулочные зоны.
Кроме того, на улице Луначарского обустроят бульвар в честь почетного гражданина района, ветерана Великой Отечественной войны Олега Бредихина. Все работы завершат в этом году. Их ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».
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