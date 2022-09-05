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В Курганинске по нацпроекту благоустроили зону отдыха на улице Таманской

Общество
05.09.2022 15:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kurganinske-po-natsproektu-blagoustroili-zonu-otdyha-na-ulitse-tamanskoj
В Курганинске по нацпроекту благоустроили зону отдыха на улице Таманской
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию привели в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На улице Таманской в районе станции детского и юношеского туризма обустроили велосипедные и пешеходные дорожки. Также там уложили новый тротуар, установили скамейки и сделали комфортный подход к воде.

На всей территории установили освещение. С октября по ноябрь планируют выполнить озеленение.

«Строительно-монтажные работы по благоустройству зеленых пространств в крае вышли на финишную прямую. Всего в 2022 году мы обновим более 200 территорий», — цитирует министра ТЭК и ЖКХ края Андрея Прошунина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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