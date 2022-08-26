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Кондратьев: в Староминском районе благоустраивают два сквера

Происшествия
26.08.2022 18:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-starominskom-rajone-blagoustraivayut-dva-skvera
Кондратьев: в Староминском районе благоустраивают два сквера
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В муниципалитете благоустраивают сквер имени 225-летия освоения казаками кубанских земель и сквер имени 50-летия Победы. Территории приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«На фотографиях видно, как уже изменились территории. Там обновили тротуары, оборудовали системы водоотведения, установили новые скамейки и фонари. Осенью планируют заняться озеленением — высадят лиственные и хвойные деревья. Всего в этом году на Кубани благоустроят более 200 общественных пространств», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

С 2017 года на Кубани привели в порядок более 1,2 тыс. парков и скверов. С прошлого года жители Кубани могут проголосовать на платформе za.gorodsreda.ru за территории для благоустройства. В прошлом году за зеленые зоны проголосовали более 570 тыс. кубанцев, а в этом — более 660 тыс., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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