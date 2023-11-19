Власти Краснодара опровергли информацию о разрушении плотины водохранилища

В мэрии Краснодара 19 ноября заявили о том, что появившаяся в СМИ информация об угрозе разрушения краснодарского водохранилища является фейком.

На одном из сайтов появилась статья, в которой со ссылкой на мэрию столицы Кубани говорилось о возросшем риске прорыва плотины Краснодарского водохранилища и затопления города. Эта информация не соответствует действительности.

«Сообщаем, что уровень воды в водохранилище в пределах нормы. Сотрудники управления гражданской защиты администрации Краснодара информацию о возможных разрушениях не подтвердили», — говорится в сообщении МЦУ Краснодар в Telegram.

В мэрии также напомнили о том, что 19 и 20 ноября местами в крае, включая Краснодар, ожидается сильный дождь с грозой и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.

Жителей Краснодара просят доверять только официальным источникам и проверенным СМИ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение по сильным дождям на Кубани продлили до 21 ноября. По прогнозу синоптиков, 19 и 20 ноября на Кубани снова ожидаются сильные дожди с грозой и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В некоторых районах ветер усилится до 26-29 м/с.