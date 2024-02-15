Власти Краснодара анонсировали масштабную реконструкцию стадиона «Труд»

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что стадион «Труд» на улице Береговой якобы планируют снести, чтобы построить там гостиничный комплекс.

Эти слухи прокомментировал заместитель главы Краснодара, курирующий работу в сфере спорта и молодежной политики, Денис Ярченко.

«Информация, что вместо стадиона «Труд» будет гостиница, не соответствует действительности. Наша задача — приумножать количество спортивных объектов», — написал он в Telegram.

Вице-мэр уточнил, что на территории стадиона «Труд» запланировали масштабную реконструкцию. Там построят бассейн, ФОК, стадион с натуральным газоном и беговыми дорожками, а также гостиничный комплекс для участников соревнований. Эти работы выполнят на средства инвестора.

Сейчас специалисты разрабатывают проект реконструкцию стадиона. Кроме того, проводят общественные обсуждения. Все предложения и замечания отразят в заключении и передадут в комиссию по землепользованию.