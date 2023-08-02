Стадион «Динамо» в Краснодаре откроют 12 августа спустя 11 лет реконструкции

Стадион «Динамо», расположенный на пересечении улиц Красной и Одесской, закрыли на реконструкцию осенью 2012 года. Срок его открытия все время переносили по техническим причинам.

Теперь стало известно, что «Динамо» откроют в День физкультурника — 12 августа. Об этом рассказали в краевом минспорта.

«После реконструкции вновь откроет свои двери легендарная спортивная арена кубанской столицы – стадион «Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обновленный стадион «Динамо» состоит из трибуны — это четырехэтажное здание на 3 тыс. 512 мест, спортивных полей, в том числе — футбольного с 8 беговыми дорожками и разминочной зоной.

Также на территории комплекса находятся два теннисных корта, два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, сектором для прыжков в длину, высоту и метаний диска, бега с препятствиями, а также тренировочного поля и площадки для стритбола.

Кроме того, в здании «Динамо» появятся залы для бокса, силовой подготовки, борьбы, метания ядра, волейбола и гимнастики, тир для пулевой стрельбы и стрельбы из лука.