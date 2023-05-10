Власти Грузии планируют ввести визовый режим для россиян

Об этом 10 мая сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время брифинга.

«Я призываю созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян», — заявила она.

Зурабишвили добавила, что за три месяца пребывания в Грузии граждане России смогут выразить свою политическую позицию. Решение о введении визового режима для россиян может стать ответным шагом Грузии на отмену виз для их граждан со стороны РФ, сообщает РИА «Новости».

Президент Грузии уверена, что отмена визового режима для граждан ее страны в России — это провокация, которая может вызвать политическое напряжение в республике.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Кроме того, он отменил запрет на полеты в эту страну для российских авиакомпаний.