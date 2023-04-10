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Власти Геленджика рассчитывают принять на майские праздники около 90 тыс. туристов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-gelendzhika-rasschityvayut-prinyat-na-majskie-prazdniki-okolo-90-tys-turistov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Власти Геленджика рассчитывают принять на майские праздники около 90 тыс. туристов
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов. Он отметил, что принять отдыхающих в Геленджике готовы более 350 отелей и гостиниц.

«Рассчитываем, что в период с 29 апреля по 9 мая в Геленджик приедет около 90 тыс. гостей. Это на 7% больше, чем в прошлом году», — написал Богодистов в Telegram.

Он добавил, что на 10 апреля номерной фонд отелей забронировали на 60%. Ожидается, что ближе к маю уровень загрузки средств размещения составит 78%.

Читайте также: губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что на майские праздники курорты Краснодарского края планируют принять более 500 тыс. туристов.

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