Власти Геленджика рассчитывают принять на майские праздники около 90 тыс. туристов
Экономика
10.04.2023 16:24
Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов. Он отметил, что принять отдыхающих в Геленджике готовы более 350 отелей и гостиниц.
«Рассчитываем, что в период с 29 апреля по 9 мая в Геленджик приедет около 90 тыс. гостей. Это на 7% больше, чем в прошлом году», — написал Богодистов в Telegram.
Он добавил, что на 10 апреля номерной фонд отелей забронировали на 60%. Ожидается, что ближе к маю уровень загрузки средств размещения составит 78%.
Читайте также: губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что на майские праздники курорты Краснодарского края планируют принять более 500 тыс. туристов.
Популярные новости
- Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей
- Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 лучших заведений России
- Спасатели на вертолете эвакуировали фрирайдера, который выехал с трассы и застрял на склоне горы в Сочи
- ПФК «Кубань» планирует арендовать у фанатов историческую эмблему клуба
- Первый импортозамещающий субтропический питомник может появиться в Сириусе
- Искусственный интеллект выяснил, что на куличи к Пасхе в этом году россияне потратят 318 рублей