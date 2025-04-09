Власти Геленджика подали иск в суд к отцу активистки ФБК* Марии Певчих**

Сотрудники администрации Геленджика направили в краевой Арбитражный суд иск к местному предпринимателю Константину Певчих, который является отцом активистки ФБК* (организация признана экстремисткой и запрещена на территории России) — Марии Певчих* (признана иностранным агентом в РФ).

Информацию об этом опубликовали в сводной электронной картотеке арбитражных судов. Власти курорта намерены через суд демонтировать коммерческий объект «Экскурсии» Константина Певчих, расположенный на муниципальной земле в пешей доступности от береговой линии Черного моря.

Иск от мэрии Геленджика приняли к производству еще в феврале текущего года. На предварительном заседании суд принял заявление и назначил новое заседание для рассмотрения на май, но при этом отказал властям в принятии обеспечительных мер. Кроме того, власти города-курорта через суд намерены добиться полного запрета на размещение коммерческих объектов на этой муниципальной территории.

Отмечается, что Константин Певчих иск от администрации Геленджика не признал в виду того, что истец, по его мнению, не доказал принадлежность объекта. Предприниматель сообщил суду, что коммерческий объект он уже демонтировал, сообщает RT.

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* ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом.

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