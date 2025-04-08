Мэрия Анапы требует снести два многоквартирных самостроя в Супсехе

Речь идет о домах, расположенных на улице Московская/Жолоба и на улице Фрунзе. Оба здания были построены с нарушениями.

Мэрия Анапы подала иск о сносе в Арбитражный суд Краснодарского края.

Сообщается, что дом на Московской/Жолоба построили на участке, площадь которого вдвое меньше предусмотренной для строительства подобных зданий. Судебные тяжбы идут уже несколько лет, дело в очередной раз отправили на пересмотр. Несмотря на это, застройщик продолжает продавать квартиры. В настоящее время мэрия подготовила ходатайство о применении обеспечительных мер.

В трехэтажном доме на улице Фрунзе, несмотря на судебные разбирательства, застройщик продает квартиры-студии. Суд запретил Росреестру осуществлять регистрационные действия в отношении дома, но продажа помещений в самострое к предмету спора не относится. Этим и пользуется недобросовестный застройщик. Чтобы предотвратить нарушение прав покупателей, мэрия обратилась в правоохранительные органы.

Вице-мэр Анапы Иван Мерзлый напомнил, что, если суд признает здание незаконным, владельцы квартир понесут убытки, и призвал к осторожности.

«Просим всех быть осторожнее и проверять документы перед приобретением недвижимости. Для этого можно обратиться в управление муниципального контроля или правовое управление мэрии. Также напоминаю, что в регионе есть Реестр самовольных объектов, перед покупкой можно проверить нет ли в этом списке выбранного жилья», — цитирует Мерзлого пресс-служба мэрии Анапы.

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