Власти Геленджика опровергли сообщения об угрозе терактов в школах

Происшествия
Власти Геленджика опровергли сообщения об угрозе терактов в школах
Фото t.me/gelen_social

Информацию о возможной угрозе учебным заведениям курорта распространили в соцсетях ночью 7 ноября.

Неизвестные сообщали о запланированных на пятницу террористических действиях в школах. Информация оказалась недостоверной. Об этом сообщила заместитель главы Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова.

«Уважаемые родители и педагоги, информирую. Прошлой ночью в телеграмм-каналах началось распространение информации террористического характера. О данном факте немедленно было сообщено в правоохранительные органы, которые подтвердили, что данная информация — фейк», — написала Скорикова в Telegram.

Она также сообщила, что учебный процесс во всех школах Геленджика осуществляется в штатном режиме.

Читайте также: жителей Кубани предупредили о фейковых объявлениях о продаже квартир.

