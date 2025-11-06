Жителей Кубани предупредили о фейковых объявлениях о продаже квартир

Эксперты рынка недвижимости рекомендуют не обращать внимания на объявления о продаже квартиры с евроремонтом дешевле 2 млн рублей. Подобные объявления стали все чаще попадаться в сервисах по подбору жилья и в рекламе.

С ремонтом, в новостройке и дешевле 2 млн рублей за однокомнатную квартиру — такие предложения заполонили сайты по подбору жилья. Все это обман, уверена риелтор с многолетним стажем Наталья Малышева. Она не раз сталкивалась с тем, что квартиры либо вовсе нет, либо стоит она в разы дороже.

«Чаще всего это были агенты по недвижимости, а не собственники жилья. Был стандартный диалог, когда приглашают в офис, чтобы подобрать квартиру», — говорит риелтор.

По словам Натальи, так частные агентства заманивают потенциальных клиентов. Стоит ожидать постоянных звонков о подписании договора об оказании услуг. После чего операторы будут предлагать купить неликвидное жилье.

Журналисты проверили схему и подобрали однокомнатную квартиру стоимостью меньше 2 млн рублей с хорошим ремонтом. Звонок перенаправили на специалиста, который сразу раскрыл схему: есть два варианта объявлений, и 80% из них — фейк.

— У нас указана сумма первоначального взноса, а другие объявления у нас идут с полной стоимостью.

Сейчас квадратные метры стоят сотни тысяч рублей. Так, в Краснодаре новую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 6 млн рублей. В Сочи от 6 млн, в среднем, свыше 500 тыс. рублей за квадратный метр. Цены ложных объявлений можно сравнить разве что со стоимостью ремонта.

«Только материалы на однокомнатную квартиру выходят более 1 млн рублей, это не считая мебель, самих работ, дизайн-проекта», — отмечает сооснователь строительной компании Богдан Бибиков.

Сейчас агентства недвижимости переживают не лучшие времена, сообщают эксперты. Число ипотечных заемщиков за три года снизилось почти на 3%. Поэтому появляются такие схемы, но среди подобных объявлений могут скрываться и мошеннические.

«Это может стать составом преступления, где есть пострадавшая сторона. Это может квалифицироваться как мошенничество, если одной из сторон был нанесен ущерб, человек оставил задаток по существующему заявлению и потерял денежные средства», — отмечает руководитель агентства недвижимости Валерия Керимова.

Начинать партнерство с обмана — не лучшая тактика, говорят эксперты. При выборе недвижимости стоит консультироваться с юристами. Так можно обезопасить себя от ненужных комиссий, мошенничества и возможных судебных тяжб.

