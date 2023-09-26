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Власти Геленджика объяснили появление резкого запаха нефтепродуктов в городе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-gelendzhika-obyasnili-poyavlenie-rezkogo-zapaha-nefteproduktov-v-gorode
Власти Геленджика объяснили появление резкого запаха нефтепродуктов в городе
Фото МЦУ Геленджика

В последние дни жители города-курорта начали часто жаловаться на запах нефтепродуктов.

В Муниципальном центре управления Геленджика уточнили, что при южном ветре чувствуется запах от танкеров, находящихся на рейде за пределами Геленджикской бухты. На танкерах с нефтепродуктами открывают люки для проветривания.

«Доносящийся за несколько километров запах неприятен, но не опасен для человека и животных», — говорится в сообщении МЦУ.

Во время северного ветра можно почувствовать запах нефтепродуктов, доносящийся из перевалочного комплекса «Шесхарис» в Новороссийске.

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