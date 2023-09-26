Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Из-за приостановки экспорта топлива в портах Кубани простаивают 10 танкеров

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-priostanovki-eksporta-topliva-v-portah-kubani-prostaivayut-10-tankerov?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Из-за приостановки экспорта топлива в портах Кубани простаивают 10 танкеров
Танкер LARAMIE. Фото portsinfo.ru.

Всего в российских портах вынуждено простаивают около 20 нефтеналивных судов, следует из автоматической идентификационной системы.

В Черном море скопились 10 танкеров, которые планировали зайти в порты Новороссийска, Тамани, Туапсе и Кавказ. При этом некоторые танкеры продолжают загружаться, несмотря на введенные ограничения по вывозу топлива из РФ.

Еще примерно 10 нефтеналивных судов находятся возле портов Балтийского моря. Некоторые танкеры, направлявшиеся в Россию за топливом, изменили курс следования, сообщает издание «Нефть Капитал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 21 сентября. ограничили экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Ожидается, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях