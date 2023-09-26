Из-за приостановки экспорта топлива в портах Кубани простаивают 10 танкеров

Всего в российских портах вынуждено простаивают около 20 нефтеналивных судов, следует из автоматической идентификационной системы.

В Черном море скопились 10 танкеров, которые планировали зайти в порты Новороссийска, Тамани, Туапсе и Кавказ. При этом некоторые танкеры продолжают загружаться, несмотря на введенные ограничения по вывозу топлива из РФ.

Еще примерно 10 нефтеналивных судов находятся возле портов Балтийского моря. Некоторые танкеры, направлявшиеся в Россию за топливом, изменили курс следования, сообщает издание «Нефть Капитал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 21 сентября. ограничили экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Ожидается, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.