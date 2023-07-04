Власти Геленджика объяснили появление большого темного пятна в море

На днях на курорте возле Тонкого мыса в морской воде заметили мутное пятно, которое обеспокоило местных жителей.

Ситуацию с появлением пятна в море прокомментировали в Муниципальном центре управления Геленджика.

«Это не стоки канализации. В Геленджике существует один единственный выпуск хозяйственно-бытовой канализации, который находится на Толстом мысе. Иных выпусков нет», — говорится в сообщении МЦУ.

По словам специалистов, темное пятно в море появилось из-за попадания строительной пыли в ливневную канализацию после сильных дождей. В районе Тонкого мыса сейчас строят очистные сооружения на территории аэропорта.

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