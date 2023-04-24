Нефтяное пятно площадью 40 тыс. кв. метров обнаружили в море в Новороссийске

В Росприроднадзор поступила информация о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами.

Сотрудники ведомства выехали на место и обследовали море около причалов ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» морского порта Новороссийск.

«На поверхности воды было обнаружено характерное радужное пятно площадью 40 тыс. кв. м. Специалисты «ЧерАзтехмордирекции» отобрали пробы на анализ. Совместно с прокуратурой Росприроднадзор провел внеплановую проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок», — сообщает пресс-служба Росприроднадзора в Telegram.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки и анализа проб установят нанесенный экологии ущерб.

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