Власти Геленджика объяснили, почему потемнела морская вода у пляжа «Спортивного»

Утром 23 июля очевидцы в соцсетях сообщили, что море на побережье Геленджика почернело.

Оказалось, что видео было снято на пляже «Спортивный». Почему цвет морской воды у берега стал темным, объяснили в городском управления ЖКХ.

«Мутная вода не связана со сливом из ливневок. Ночью и утром в Геленджике прошел небольшой шторм, в результате которого земля была вынесена в море», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пляж «Спортивный» не пригоден для купания.

Всего на территории Геленджика открыты более 70 пляжей. Каждый из них сейчас работает в обычном режиме, сообщает Муниципальный центр управления Геленджика в Telegram.

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