Власти Геленджика ищут нового вице-мэра через объявление в интернете

Администрация Геленджика разместила информацию о вакансии заместителя главы муниципального образования в официальном Telegram-канале мэрии города-курорта.

Уточняется, что в команду мэрии курорта требуется профессионал в области инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений. Соискатели должны иметь высшее образование, стаж муниципальной службы не менее двух лет, также будет преимуществом опыт работы в нужной области.

В мэрии пообещали предоставить полный социальный пакет и при необходимости служебное жилье. Размер зарплаты вице-мэра не уточняется, сообщает пресс-служба администрации Геленджика в Telegram.

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