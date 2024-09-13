Курортную сферу и туризм в Сочи будет курировать Сергей Сомко

На должность директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы назначен Сомко Сергей.

Имя нового руководителя опубликовали на сайте администрации города-курорта 13 сентября.

Сергей Сомко занимался организацией Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. После Олимпиады Сомко стал руководителем департамента олимпийского наследия Краснодарского края — он курировал вопросы организации эффективного использования олимпийских объектов.

В 2016 году был назначен врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона, позже работал заместителем министра. С 2018 года был руководителем департамента городского хозяйства Сочи.

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