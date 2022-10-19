Власти Ейского района показали состояние сгоревших квартир в поврежденной многоэтажке

Фото t.me/BublikRomanEisk

Вечером 17 октября после крушения самолета Су-34 в многоквартирном доме на улице Коммунистической произошел пожар площадью около 2 тыс. кв. метров. Серьезно пострадал пролет дома, в котором находятся подъезды № 2,3 и 4.

Глава Ейского района Роман Бублик показал, в каком состоянии сейчас находятся квартиры, пострадавшие в результате ЧП. По его словам, специалисты уже приступили к оценке степени разрушений жилья.

При этом 137 семей из поврежденного дома на улице Коммунистической уже вернулись в свои квартиры. Это жители подъездов № 1,5,6,7,8,9,10. Всего в девятиэтажке 264 квартиры.

Ситуация по восстановлению подъездов № 2, 3 и 4, в которых всего 76 квартир, прояснится к вечеру 19 октября. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что эта часть многоэтажки соприкасалась с самолетом. Из-за высоких температур могут быть серьезные повреждения.

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