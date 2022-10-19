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В Ейске в пункте временного размещения остаются 14 жильцов пострадавшего дома

Общество
19.10.2022 09:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-v-punkte-vremennogo-razmeshheniya-ostayutsya-14-zhiltsov-postradavshego-doma
В Ейске в пункте временного размещения остаются 14 жильцов пострадавшего дома
Фото Эрика Романенко/ТАСС

Они находятся в гостинице «Ейская усадьба». Их обеспечили теплыми вещами и горячим питанием.

Всего в пункте временного размещения в Ейске сейчас находятся 14 человек, в том числе трое детей. Они будут оставаться там столько, сколько необходимо. Остальные жильцы пострадавшего дома уже вернулись в свои квартиры.

«Возвращаться в не пострадавшие подъезды жильцы дома по адресу ул. Коммунистическая 20/1 начали вечером 18 октября», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске 137 семей из поврежденной многоэтажки уже вернулись в свои квартиры.

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