В Ейске в пункте временного размещения остаются 14 жильцов пострадавшего дома
Общество
19.10.2022 09:49
Они находятся в гостинице «Ейская усадьба». Их обеспечили теплыми вещами и горячим питанием.
Всего в пункте временного размещения в Ейске сейчас находятся 14 человек, в том числе трое детей. Они будут оставаться там столько, сколько необходимо. Остальные жильцы пострадавшего дома уже вернулись в свои квартиры.
«Возвращаться в не пострадавшие подъезды жильцы дома по адресу ул. Коммунистическая 20/1 начали вечером 18 октября», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске 137 семей из поврежденной многоэтажки уже вернулись в свои квартиры.
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