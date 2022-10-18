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В Ейске 137 семей из поврежденной многоэтажки уже вернулись в свои квартиры

Общество
18.10.2022 20:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-v-povrezhdennom-dome-v-svoi-kvartiry-vernulis-uzhe-137-semej
Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Жители подъездов № 1,5,6,7,8,9,10 дома в Ейске, поврежденного при крушении самолета Су-34, начали возвращаться домой вечером 18 октября.

«В свои квартиры вернулись уже 137 семей. В 7 подъездах есть электричество, горячая и холодная вода, возобновлена подача газа», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона подчеркнул, что специалисты начнут отрабатывать подачу тепла в девятиэтажку уже с завтрашнего дня.

Жильцы поврежденного дома вернулись в 137 из 264 квартир:

  • 1 подъезд — заселены 3 квартиры из 34;
  • 5 подъезд — заселены 17 квартир из 41;
  • 6 подъезд — заселены 23 квартиры из 36;
  • 7 подъезд — заселены 20 квартир из 36;
  • 8 подъезд — заселены 22 квартиры из 36;
  • 9 подъезд — заселены 22 квартиры из 36;
  • 10 подъезд — заселены 30 квартир из 45.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», волонтеры дежурят у подъездов № 5, 6, 7, 8, 9 и 10 и встречают возвращающихся в свои квартиры жильцов, собирая их данные.

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