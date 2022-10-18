В Ейске 137 семей из поврежденной многоэтажки уже вернулись в свои квартиры
Общество
18.10.2022 20:28
Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Жители подъездов № 1,5,6,7,8,9,10 дома в Ейске, поврежденного при крушении самолета Су-34, начали возвращаться домой вечером 18 октября.
«В свои квартиры вернулись уже 137 семей. В 7 подъездах есть электричество, горячая и холодная вода, возобновлена подача газа», — написал Кондратьев в Telegram.
Глава региона подчеркнул, что специалисты начнут отрабатывать подачу тепла в девятиэтажку уже с завтрашнего дня.
Жильцы поврежденного дома вернулись в 137 из 264 квартир:
- 1 подъезд — заселены 3 квартиры из 34;
- 5 подъезд — заселены 17 квартир из 41;
- 6 подъезд — заселены 23 квартиры из 36;
- 7 подъезд — заселены 20 квартир из 36;
- 8 подъезд — заселены 22 квартиры из 36;
- 9 подъезд — заселены 22 квартиры из 36;
- 10 подъезд — заселены 30 квартир из 45.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», волонтеры дежурят у подъездов № 5, 6, 7, 8, 9 и 10 и встречают возвращающихся в свои квартиры жильцов, собирая их данные.
Популярные новости
- Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- СМИ: улетевший в США внук Пугачевой продает недвижимость в Краснодарском крае
- Буйный пассажир: приезжий из Кирова устроил дебош в аэропорту Сочи
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины