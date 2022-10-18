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В Ейске заявления о выплатах в 10 тыс. рублей подали уже 133 жильца пострадавшего дома

Общество
18.10.2022 19:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-zayavleniya-o-vyplatah-v-10-tys-rublej-podali-uzhe-133-zhiltsa-postradavshego-doma
Видео t.me/kondratyevvi

Оперативный штаб для помощи жильцам девятиэтажки, пострадавшей от крушения самолета Су-34, организовали в холле ТЦ «Меотида» на улице Красной, 45/2.

«По состоянию на 18:00 с заявлением о единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей обратились 133 человека, это жильцы 61 квартиры», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

«Жители начали возвращаться в свои квартиры. Некоторые уже сегодня проведут ночь дома», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Волонтеры дежурят у подъездов № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Они встречают возвращающихся в свои квартиры жильцов и собирают их данные. Волонтеры также уточняют, кто подал заявления на выплаты, чтобы знать, какая помощь может понадобится людям.

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