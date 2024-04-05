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Власти Ейского района напомнили жителям о расположении укрытий

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-ejskogo-rajona-napomnili-zhitelyam-o-raspolozhenii-ukrytij
Власти Ейского района напомнили жителям о расположении укрытий
Фото пресс-службы администрации Ейского района

Администрация Ейского района опубликовала список укрытий в муниципалитете.

«Для укрытия населения на территории Ейского района используются защитные сооружения гражданской обороны, а также подвалы многоквартирных домов. Также можно укрываться в подвалах частных домов», — сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Информацию о расположении защитных сооружений гражданской обороны и мест для укрытия в многоквартирных домах района, а также о действиях по сигналам гражданской обороны можно посмотреть по ссылке. Также информация опубликована на сайте администрации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночную атаку беспилотников сорвала система ПВО над Ейским районом.

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