Власти Ейского района напомнили жителям о расположении укрытий

Администрация Ейского района опубликовала список укрытий в муниципалитете.

«Для укрытия населения на территории Ейского района используются защитные сооружения гражданской обороны, а также подвалы многоквартирных домов. Также можно укрываться в подвалах частных домов», — сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Информацию о расположении защитных сооружений гражданской обороны и мест для укрытия в многоквартирных домах района, а также о действиях по сигналам гражданской обороны можно посмотреть по ссылке. Также информация опубликована на сайте администрации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночную атаку беспилотников сорвала система ПВО над Ейским районом.